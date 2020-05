Coronavirus, Fase 2 Abruzzo consentiti spostamenti in seconde case in regione solo per manutenzione (Di martedì 5 maggio 2020) L'Aquila - In Abruzzo è possibile raggiungere le seconde case per attività di manutenzione. Lo prevede un'ordinanza emanata nei giorni scorsi dal governatore Marco Marsilio. "E' consentito ai residenti nella regione Abruzzo - si legge - lo spostamento, individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o dei comuni dove si trovano le seconde case di proprietà, per il solo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile". Il provvedimento riguarda, dunque, solo le seconde case che si trovano sul territorio regionale; per abitazioni che si trovano in altre regioni bisogna fare riferimento ai provvedimenti nazionali o ... Leggi su abruzzo24ore.tv LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : 1706 rientri nel primo giorno della Fase 2 in Campania

Coronavirus - fase due : ripartenza in Abruzzo - tanta gente in giro

Coronavirus Fase 1 - il bilancio dei denunciati : 3.4% delle persone controllate - i dati (Di martedì 5 maggio 2020) L'Aquila - Inè possibile raggiungere leper attività di manutenzione. Lo prevede un'ordinanza emanata nei giorni scorsi dal governatore Marco Marsilio. "E' consentito ai residenti nella- si legge - lo spostamento, individuale o per massimo due persone purché appartenenti allo stesso nucleo familiare, nell'ambito del territorio regionale, all'interno del proprio comune o dei comuni dove si trovano ledi proprietà, per ilsvolgimento delle attività di manutenzione e riparazioni necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene da parte del proprietario dell'immobile". Il provvedimento riguarda, dunque,leche si trovano sul territorio regionale; per abitazioni che si trovano in altre regioni bisogna fare riferimento ai provvedimenti nazionali o ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, fase 2, il 62% degli italiani pensa che avrà bisogno di un supporto #psicologico. Per affrontare il r… - Agenzia_Ansa : Fase 2: nelle città runner, bici e caffè. In fila ma senza ressa, si riparte #Coronavirus #ANSA - Agenzia_Ansa : Avanti, ma ancora molto piano, verso la fase dei 'contagi zero'. Il termometro della Fondazione Hume, la fase calan… - MilanoStremitz1 : RT @tempoweb: #GiuseppeConte dà la colpa alle banche: 'Serve un maggiore sforzo'. E sulla #fase2 promette: 'Acceleriamo sulle riaperture'.… - tempoweb : #GiuseppeConte dà la colpa alle banche: 'Serve un maggiore sforzo'. E sulla #fase2 promette: 'Acceleriamo sulle ria… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase Coronavirus, fase 2: "Speranza, preoccupazione e confusione". L'Italia riapre ed è sotto i riflettori della stampa internazionale la Repubblica Fase 2 Coronavirus: traffico regolare, scongiurate situazioni di disagio

Si apre senza grossi problemi la Fase 2 dell’Emergenza Coronavirus: traffico regolare, scongiurate situazioni di disagio che si temevano. “Mi appello ancora una volta all’autocontrollo dei singoli cit ...

Coronavirus, "il footing nel soggiorno di casa"

È così che stanno le cose oggi, ahimè. E la mancanza di una verità più o meno acclarata (la verità dovrebbe essere proprio qualcosa che in senso assoluto non può essere falso) sarà il leitmotiv di ...

Si apre senza grossi problemi la Fase 2 dell’Emergenza Coronavirus: traffico regolare, scongiurate situazioni di disagio che si temevano. “Mi appello ancora una volta all’autocontrollo dei singoli cit ...È così che stanno le cose oggi, ahimè. E la mancanza di una verità più o meno acclarata (la verità dovrebbe essere proprio qualcosa che in senso assoluto non può essere falso) sarà il leitmotiv di ...