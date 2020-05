Ciclimo | Fico | ‘Bartali campione e uomo generoso’

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 5 maggio 2020) Roma, 5 mag. (Adnkronos) – “20 anni senza Gino Bartali. Lo abbiamo ricordato con tanta emozione a Montecitorio in occasione del Giorno della Memoria. Bartali e’ stato un grande ciclista, undi sport e ungeneroso e coraggioso. Un esempio per tutti”. Lo scrive in un tweet il presidente della Camera Roberto, a 20 anni dalla scomparsa deldel ciclismo.L'articolo, ‘Bartaligeneroso’ CalcioWeb.