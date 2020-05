Cattaneo “Allo Stato serve il coraggio di investire” (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi per le imprese la priorita' e' la cassa, d'accordo. Ma da subito non possiamo ignorare i problemi di sostenibilita' che dovranno affrontare nella lunga Fase 2 che le vedra' costrette a operare in perdita”. Lo afferma Flavio Cattaneo, vicepresidente di Ntv, in un'intervista al Sole 24 Ore.Per Cattaneo il tessuto imprenditoriale italiano “va supportato strutturalmente a sopravvivere ma anche a investire, per cogliere tutti gli spazi che questa ripartenza globale offrira' a chi sa muoversi per primo”. La sfida “e' provare a giocare in attacco e non solo in difesa. Piu' che a nazionalizzare badiamo alla crescita e allo sviluppo: il punto non e' controllare le aziende ma farle girare”.Secondo il vicepresidente di Ntv c'e' bisogno di contributi, incentivi fiscali, sussidi, “ma anche di uno Stato che investa e che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 maggio 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi per le imprese la priorita' e' la cassa, d'accordo. Ma da subito non possiamo ignorare i problemi di sostenibilita' che dovranno affrontare nella lunga Fase 2 che le vedra' costrette a operare in perdita”. Lo afferma Flavio, vicepresidente di Ntv, in un'intervista al Sole 24 Ore.Peril tessuto imprenditoriale italiano “va supportato strutturalmente a sopravvivere ma anche a investire, per cogliere tutti gli spazi che questa ripartenza globale offrira' a chi sa muoversi per primo”. La sfida “e' provare a giocare in attacco e non solo in difesa. Piu' che a nazionalizzare badiamo alla crescita e allo sviluppo: il punto non e' controllare le aziende ma farle girare”.Secondo il vicepresidente di Ntv c'e' bisogno di contributi, incentivi fiscali, sussidi, “ma anche di unoche investa e che ...

