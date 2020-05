Caposele | registrata una lieve scosse di terremoto nella mattinata

(Di martedì 5 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – E’ stataquesta mattina intorno alle 8.13 una scossa diin provincia di Avellino. L’epicentro nel territorio di. La magnitudoè di 2.2 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.82, 15.16 ad una profondità di 16 km. Ilè stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma e non si registrano danni a cose o persone. L'articolounadiproviene da Anteprima24.it.

