Assunzione giovani under 35: bonus e novità INPS (Di martedì 5 maggio 2020) L’INPS rende noti i vantaggi fiscali per le aziende che si interessano di ampliare il proprio organico con giovani di età al di sotto dei 35 anni Fonte foto: (Pixabay)Assumere giovani è per vari motivi, interesse anche delle stesse aziende, oltre che del movimento lavorativo in sé. Le aziende che si interessano di assumere under 35, possono tra l’altro, avvantaggiarsi con diversi bonus, aumentando il loro interesse quindi, verso le nuove leve. L’INPS ha diramato da poco una nota dove specifica quali saranno le agevolazioni con i nuovi contratti di lavoro con vantaggi fiscali per le aziende che assumono under 35. Da conoscere, anche i requisiti che essi dovranno soddisfare. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: CONTRATTO DI LOCAZIONE: CHI PAGA E QUANTO COSTA LA REGISTRAZIONE Comunicazione INPS per le aziende che assumono under 35 Fonte ... Leggi su chenews (Di martedì 5 maggio 2020) L’rende noti i vantaggi fiscali per le aziende che si interessano di ampliare il proprio organico condi età al di sotto dei 35 anni Fonte foto: (Pixabay)Assumereè per vari motivi, interesse anche delle stesse aziende, oltre che del movimento lavorativo in sé. Le aziende che si interessano di assumere35, possono tra l’altro, avvantaggiarsi con diversi, aumentando il loro interesse quindi, verso le nuove leve. L’ha diramato da poco una nota dove specifica quali saranno le agevolazioni con i nuovi contratti di lavoro con vantaggi fiscali per le aziende che assumono35. Da conoscere, anche i requisiti che essi dovranno soddisfare. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: CONTRATTO DI LOCAZIONE: CHI PAGA E QUANTO COSTA LA REGISTRAZIONE Comunicazioneper le aziende che assumono35 Fonte ...

madisonmitchey : @SeverusPiton11 L'unico problema nell'assunzione di questa pozione, specie nei soggetti giovani, è la possibile comparsa di acne. - ocpg_unisa : #Lavoro | Nuovo concorso Banca d’Italia per l’assunzione di 500 figure a tempo indeterminato | Il concorso è aperto… - Cherryflea : @emigrante81 @Pennacchiiiii Nonostante il veto ha dato il via a un piano di assunzione di 10mila giovani nella Pubb… - Cherryflea : @NunziaMarciano @RobertoLibrino La Campania del sig. De Luca è al primo posto in Italia per crescita economica, sec… - deltaforce1961 : @StefanoFassina @Lagarde I giovani con contratti a tempo determinato che in questo periodo scadono siamo sicuri che… -

Ultime Notizie dalla rete : Assunzione giovani Lavoro, Come funziona lo sgravio contributivo per l'assunzione dei giovani under 35 Pensioni Oggi L’UDC chiede misure per incentivare l’assunzione di residenti

Le deputate Roberta Soldati e Lara Filippini chiedono misure per spingere ad assunzioni di residenti nel pubblico, ma anche nel privato Le difficoltà per i lavoratori residenti con la pandemia di COVI ...

Bonus per chi assume giovani under 35: novità dall’Inps

L’Inps chiarisce quali sono i vantaggi fiscali per le aziende che implementano il proprio organico con giovani di età inferiore ai 35 anni. Oggi le aziende che assumono giovani leve possono godere si ...

Le deputate Roberta Soldati e Lara Filippini chiedono misure per spingere ad assunzioni di residenti nel pubblico, ma anche nel privato Le difficoltà per i lavoratori residenti con la pandemia di COVI ...L’Inps chiarisce quali sono i vantaggi fiscali per le aziende che implementano il proprio organico con giovani di età inferiore ai 35 anni. Oggi le aziende che assumono giovani leve possono godere si ...