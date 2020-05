Amici Speciali, Fascino precisa: niente Radio Mediaset perché hanno declinato l’invito (Di martedì 5 maggio 2020) Maria De Filippi Ad Amici Speciali parteciperanno anche le Radio, con la presenza in studio di alcune tra le voci più note. Questa mattina abbiamo dato conto di un fatto piuttosto curioso, ovvero che tra i network Radiofonici coinvolti nel nuovo programma di Canale 5 non figuri Radio Mediaset. Una stranezza che non poteva passare inosservata, almeno a DavideMaggio.it. Possibile che Maria De Filippi non abbia pensato alle Radio del gruppo del Biscione per il quale, tra l’altro, lavora? Ovviamente no. E puntuale arriva la precisazione: “precisazione: abbiamo invitato le Radio con i ranking più alti tra cui Radio Deejay e Radio 105. Sono loro che hanno declinato l’invito“ scrive via social Elisabetta Soldati. La parola, dunque, a chi ha risposto picche, quindi alla stessa Radio Mediaset (di cui fa parte Radio 105). Visualizza questo ... Leggi su davidemaggio Amici Speciali ‘ingaggia’ le radio ma nessuna è di Radio Mediaset

Amici Speciali - Random rompe il silenzio : “Sarà un banco di prova”

Concorrenti Amici speciali in video : nuovo look per ballerini e cantanti (Di martedì 5 maggio 2020) Maria De Filippi Adparteciperanno anche le, con la presenza in studio di alcune tra le voci più note. Questa mattina abbiamo dato conto di un fatto piuttosto curioso, ovvero che tra i networkfonici coinvolti nel nuovo programma di Canale 5 non figuri. Una stranezza che non poteva passare inosservata, almeno a DavideMaggio.it. Possibile che Maria De Filippi non abbia pensato alledel gruppo del Biscione per il quale, tra l’altro, lavora? Ovviamente no. E puntuale arriva lazione: “zione: abbiamo invitato lecon i ranking più alti tra cuiDeejay e105. Sono loro chel’invito“ scrive via social Elisabetta Soldati. La parola, dunque, a chi ha risposto picche, quindi alla stessa(di cui fa parte105). Visualizza questo ...

AmiciUfficiale : SHOW MUST GO ON! #AmiciSpeciali con TIM insieme per l'Italia prossimamente per uno spettacolo assolutamente da non… - team_world : In arrivo su Canale5 #AmiciSpeciali nel cast anche i cantanti: • Irama • Giordana Angi • The Kolors • Alberto Urso… - poliziadistato : Mantova, auguri speciali per gli 8 anni di Luca da parte dei poliziotti della Questura. La sorpresa di una mamma al… - rochi_brvkn : RT @tecnolesa22: Se ad Amici Speciali spuntano anche solo per mezzo secondo Albano e Romina io denuncio Mediaset per disturbo della quiete… - lasolitastronza : RT @tecnolesa22: Se ad Amici Speciali spuntano anche solo per mezzo secondo Albano e Romina io denuncio Mediaset per disturbo della quiete… -