Wall Street a due velocità

(Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Prosegue con segni contrastanti la borsa di, sui timori di riacutizzazione delle dispute commerciali Stati Uniti e Cina, mentre gli investitori temono una seconda ondata di contagi della pandemia dopo gli sforzi di vari Stati per allentare il lockdown. Sul fronte macro, l’unico dato in agenda è stato quello sugli ordinativi industriali di marzo, crollati oltre il previsto. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta lasciando sul parterre lo 0,78%; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo S&P-500, che perde lo 0,36%, scambiando a 2.820,48 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,45%) mentre lo S&P 100 cede lo 0,31%. Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori energia (+1,02%) e informatica (+0,48%). Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti beni industriali (-2,06%), finanziario ...