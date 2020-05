‘Uomini e Donne’ | l’opinione di Chia sulla puntata del 4 05 20

Leggi su isaechia

(Di lunedì 4 maggio 2020) L’unico commento adatto alla (tremenda)di oggi sarebbe solo un grande, immenso e gigantesco “Are you Sirius?“ Non credo serva aggiungere molto altro ad un’imbarazzante messa in onda nella quale una 70enne come Gemma Galgani sospirava languida prima di incontrare for the very first time (cit., che oggi l’inglese andava forte, tra self control e overlap vari, e io m’adeguo) il suo 26enne pretendente virtuale Sirius giustificandosi con un ben poco credibile “Sicuramente è più grande dell’età che dira” e sospirava ANCORA PIU’ LANGUIDA dopo averlo incontrato e aver constatato che no, non era affatto più grande, e pure se se li porta malaccio Nicola Vivarelli è DAVVERO un 26enne. Con una madre di 51 anni che della Galgani potrebbe quasi essere la figlia, per giunta. Io gnafo, ...