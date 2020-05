Ugl Benevento plaude al bando della Camera di Commercio di Benevento

(Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– “In questa emergenza da Covid 19 più sostegni giungono alle piccole e medie imprese, maggiore sarà la tutela per l’occupazione dei lavoratori”. Lo dice il segretario provincialeUGL di, Alberto Lombardi,ndo alemanato dalladidia sostegno delle aziendeprovincia dinella infrastrutturazione prevista per gli adeguamenti da Covid 19. “Tale– aggiunge Lombardi – va a colmare ed integrare ilInvitalia che riceve le istanze del comparto edile e manifatturiero sostenendo le dotazioni individuali per le maestranze con 500 euro ad addetto”. L'articolo Uglaldidiproviene da Anteprima24.it.

ilVaglio

