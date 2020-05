The Last of Us Part II dopo gli spoiler le accuse a Sony: la compagnia blocca chi accenna solamente alla questione leak? (Di lunedì 4 maggio 2020) Mentre prende sempre più quota l'ipotesi che leak e spoiler di cui è stato vittima derivino da un attacco hacker, The Last of Us: Part II continua a far discutere anche e soprattutto per motivazioni slegate dal gioco in senso stretto. Nelle scorse ore ha acquistato forza una "denuncia" nei confronti di Sony che ha preso piede ma che allo stesso tempo solleva più di un punto di domanda.Secondo alcuni youtuber e content creator, la compagnia nipponica starebbe attaccando chiunque parli dei leak di The Last of Us: Part II. Non si tratterebbe di attacchi nei confronti di persone che mostrano effettivamente il materiale trafugato ma di iniziative contro canali e profili che starebbero semplicemente discutendo della questione anche senza entrare Particolarmente nello specifico. In parole povere Sony viene accusata di non permettere la discussione riguardante informazioni ... Leggi su eurogamer The Last of Us Part II vittima di leak e spoiler : un hacker il colpevole di tutto?

The Last of Us - parla Troy Baker : "Ho fiducia nella serie HBO - ma non sarà mai come il gioco"

