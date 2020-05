Sirius di Uomini e Donne, chi è in realtà il giovane corteggiatore di Gemma: vero nome ed età (Di lunedì 4 maggio 2020) Il dilemma stava tutto nell’età: Sirius si è presentato a Gemma come un ragazzo di 26 anni, trincerato dietro ad un nickname e l’impossibilità di palesare la sua vera identità. Il format di Uomini e Donne, andato in onda nelle scorse settimane, prevedeva, infatti, che il corteggiamento avvenisse solamente tramite chat e parole. Per questo Gemma era restia nel credere che Sirius avesse veramente 26 anni come affermato per messaggio. Invece è tutto vero: il giovane ragazzo si è palesato alla dama torinese nella puntata di Uomini e Donne del 4 maggio tra lo stupore e l’incredulità di Gemma: “Ma allora è vero?”, si è chiesta sognante la donna che ha visto l’arrivo del suo giovane cavaliere dalla finestra. Sirius: nome, età e gli attacchi di Tina Sirius ha 26 anni, è un bel ... Leggi su italiasera UOMINI E DONNE/ Anticipazioni 4 maggio : tutti contro Sirius "Sei un farabutto!"

Tina Cipollari Vs Gemma e Sirius "Vergogna!"/ Sfuriata a Uomini e Donne : "Schifo!"

