Roma | Pallotta a un bivio | vendere o resistere? Le ultime

(Di lunedì 4 maggio 2020) Jamespotrebbea Dan Friedkin ma nulla è ancora deciso. Il patron dellapotrebbe ancheIn casasi parla ancora di futuro:vende o resiste? La pandemia ha rallentato un processo naturale che avrebbe potuto rilanciare la società con un altro proprietario. Ora la cordata di Boston deve scegliere tra due strade. Come riferito dal Corriere dello Sport, lo stop potrebbe modificare il valore del club e di conseguenza le cifre della trattativa. La prima opzione èa Friedkin. La seconda opzione è, ragionando in prospettiva. Entro un paio d’anni l’economia mondiale dovrebbe riprendere a mulinare redditività, favorendo un corretto riposizionamento del marchio Assul mercato. Leggi su Calcionews24.com

romanewseu : Il #TG di #Romanews, gli aggiornamenti della mattina (04/05/2020): la #Roma torna a #Trigoria, #Pallotta riflette s… - MomentiCalcio : Pallotta-# ba Roma, il dilemma: vendere o resistere# - romanewseu : #Pallotta indeciso sul futuro della #Roma: non sa se resistere o vendere a #Friedkin #ASRoma #RomanewsEU… - VoceGiallorossa : ?? Pallotta indeciso sul futuro della @OfficialASRoma: vendere o resistere? #ASRoma - salvione : Pallotta-Roma, il dilemma: vendere o resistere -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Pallotta

In casa Roma si parla ancora di futuro: Pallotta vende o resiste? La pandemia ha rallentato un processo naturale che avrebbe potuto rilanciare la società con un altro proprietario. Ora la cordata di B ...Pallotta para i colpi. Non dev'essere un periodo semplice per il presidente e azionista di maggioranza della Roma. Quando sembrava chiusa ormai la sua avventura di imprenditore in Italia e si era defi ...