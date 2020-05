Ripartiamo dal total white (Di lunedì 4 maggio 2020) Chi ha detto che sono solo le fantasie sgargianti a portare il buonumore? Anche il bianco può rivelarsi un ottimo booster quando si desidera recuperare serenità in momenti di caos. Perché è il colore che per eccellenza simboleggia la pace e la leggerezza, evocando una sensazione di ordine e chiarezza mentale (è infatti associato alla luce). Insomma, è un invito a prendere le cose con semplicità e non è un caso che chi pratica Yoga Kundalini vesta di bianco dalla testa ai piedi dato che questa nuance, associata al settimo chakra della spiritualità, rappresenta l’essenza dell’equilibrio stesso. Leggi su vanityfair RIPARTIAMO DALLE NOSTRE ECCELLENZE - RIPARTIAMO DAL VINO ITALIANO CON IL GIUSTO “PIGLIO”

“Supereremo questa crisi solo se ripartiamo dall’ambiente” : intervista al Ministro Costa

Non strapaesani ma moderni ci siamo scoperti. Non lagnosi ma determinati ci siamo rivelati a noi stessi e agli altri, anche a chi è abituato a sottovalutare gli italiani. Ma adesso che il lockdown fin ...

Fase 2, Lamorgese: ecco le regole per ripartire

Roma, 4 mag. (askanews) - "Siamo ancora in una fase molto delicata, che da questa settimana ci consente una riapertura delle attività, seppure parziale, e un limitato allentamento delle prescrizioni s ...

