Omceo | operatori sanitari | ecco vademecum

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 maggio 2020) Roma – Le misure di protezione per glie i pazienti, l’organizzazione degli spazi di lavoro, la guida al corretto utilizzo dei Dpi, il triage telefonico, la sanificazione e la disinfezione degli ambienti di lavoro e infine i test sierologici. Queste alcune delle voci che compongono il documento elaborato dall’Ordine di Roma, per medici e odontoiatri, al fine di affrontare in sicurezza l’erogazione delle prestazionie negli studi e negli ambulatori in questa delicata fase. In vista della riapertura degli ambulatori il gruppo tecnico dell’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Roma e provincia ha elaborato un documento per medici e odontoiatri contenente la ‘Indicazioni Operative per la prevenzione da contagio SARS-CoV-2′. Il, come si legge nella nota dell’Roma, e’ disponibile sul sito web ...