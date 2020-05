Musica ovunque | anche offline? 8 piattaforme di streaming da provare

(Di lunedì 4 maggio 2020) Sempre più apprezzati, i servizi di streaming musicale offrono una serie di vantaggi per coloro che amano ascoltare musica ovunque e in qualsiasi momento. Infatti, queste piattaforme, oltre ad offrire l’accesso a cataloghi costantemente aggiornati con milioni di brani, permettono di creare e condividere playlist, pubblicare podcast, ascoltare stazioni radio e molto altro ancora: non solo quando si è connessi a internet ma, per gli utenti abbonati a un piano a pagamento, anche offline.

Mettono a disposizione milioni di brani e ci consentono di ascoltare musica anche senza connessione a internet: ecco i servizi di musica on demand più gettonati Sempre più apprezzati, i servizi di streaming musicale offrono una serie di vantaggi per coloro che amano ascoltare musica ovunque e in qualsiasi momento.