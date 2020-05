MES, Ue: “Ipotesi via libera a linea credito Covid-19 il 14 maggio” (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei governatori del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) si riunirà il prossimo 14 di maggio per rendere questo strumento finanziario “disponibile in principio a tutti gli Stati membri”. La condizione è, tuttavia, che all’Eurogruppo di venerdì si giunga a un accordo sulle caratteristiche della linea di credito di sostegno alla crisi pandemica. È quanto si legge in un documento del governo olandese trasmesso al Parlamento dell’Aia in vista dell’Eurogruppo. Dopo la decisione del Consiglio dei governatori del Mes – composto dai ministri delle Finanze della zona euro e presieduto dal presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno – “i paesi dovranno presentare una domanda specifica per utilizzare una linea di credito su base individuale”. Tra le condizioni poste dal ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – Il Consiglio dei governatori del Meccanismo Europeo di Stabilità (Mes) si riunirà il prossimo 14 di maggio per rendere questo strumento finanziario “disponibile in principio a tutti gli Stati membri”. La condizione è, tuttavia, che all’Eurogruppo di venerdì si giunga a un accordo sulle caratteristiche delladidi sostegno alla crisi pandemica. È quanto si legge in un documento del governo olandese trasmesso al Parlamento dell’Aia in vista dell’Eurogruppo. Dopo la decisione del Consiglio dei governatori del Mes – composto dai ministri delle Finanze della zona euro e presieduto dal presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno – “i paesi dovranno presentare una domanda specifica per utilizzare unadisu base individuale”. Tra le condizioni poste dal ...

