Mercati rionali ancora chiusi, la protesta degli operatori di Antignano e Soccavo (VIDEO) (Di lunedì 4 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “Anche noi abbiamo figli a casa e di certo non vogliamo diffondere o portare il virus, ma siamo da tre mesi senza lavoro e la riapertura è stata rinviata ancora”. Davanti alle cancellate chiuse del Mercatino di Soccavo con la mascherina sul volto e la disperazione negli occhi, Peppe insieme ad altri 50 operatori chiede al Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca di riaprire i Mercati rionali. A protestare anche i mercatali di Antignano, nel cuore del Vomero. La riapertura in Campania è stata ancora rinviata, diversamente – spiegano gli operatori – da quanto accade in alcune regioni settentrionali, dove il contagio è più alto. “La salute viene prima del lavoro”, ci tengono a sottolineare più volte i lavoratori, in gravi difficoltà perché non ... Leggi su anteprima24 Ambulanti - il popolo dei mercati rionali si ribella : Delivery anche per noi

