La quarantena vi tormenta? Questione di abitudine… ecco i miei ‘segreti’

(Di lunedì 4 maggio 2020) In anteprima planetaria va ora in onda la seconda puntata dell’ultimissima serie Netflix: La francesina ai tempi del Coronavirus. Se nella puntata pilota ho confessato di possedere ben due ventilatori e che, per sicurezza, la miaè cominciata nel lontano novembre, nella prima parte di quella odierna cercherò di rispondere alla domanda che più di tutteil normodotato quando si confronta con il principe della: “Ma come fai a stare in casa così tanto tempo senza uscirne matto? Io non esco da settimane e non ne posso più”. Quindi volete carpirne i segreti? Siccome son persona umile comincerei col tessere le mie lodi in materia, poiché sono come un luminare con tanto di doppia laurea, master e dottorato. A proposito direi sia il caso di chiamarmi con l’appellativo “dottore”. Tuttavia ...