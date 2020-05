infoitsport : KKN - Cavani pensa al ritorno a Napoli: in caso di divorzio col Psg il Matador valuta due soluzioni - enzogoku69 : Per gli amici follower...distraiamoci un po'! - enzogoku69 : @AntonioDiRosa13 insomma all'Inter non ci va! - sscalcionapoli1 : KKN – Cavani pensa al ritorno a Napoli: in caso di divorzio col Psg il Matador valuta due soluzioni… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale KKN – Cavani ha due preferenze se dovesse lasciare il Psg:… -

Ultime Notizie dalla rete : KKN Due KKN - Due tamponi per gli azzurri: ecco cosa succede con un positivo Tutto Napoli KKN - Due tamponi per gli azzurri: ecco cosa succede con un positivo

Ogni settimana il Napoli farà sostenere due tamponi ai calciatori e ai membri dello staff che andranno a Castel Volturno. Ogni settimana il Napoli farà sostenere due tamponi ai calciatori e ai membri ...

KKN - Scandalo Inter-Juve 2018, da Procura FIGC chiariscono: sparì audio solo della parte su Pjanic

Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal' ha raccontato alcune notizie raccolte dalla radio ufficiale della SSC Napoli circa la polemica riguardante quell'Inter-J ...

Ogni settimana il Napoli farà sostenere due tamponi ai calciatori e ai membri dello staff che andranno a Castel Volturno. Ogni settimana il Napoli farà sostenere due tamponi ai calciatori e ai membri ...Diego De Luca, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal' ha raccontato alcune notizie raccolte dalla radio ufficiale della SSC Napoli circa la polemica riguardante quell'Inter-J ...