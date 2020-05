Il dominio .org non cambia proprietà (per ora)

(Di lunedì 4 maggio 2020) Per il momento il.org non finirà sotto il controllo di un’azienda privata. Con una mossa a sorpresa il consiglio d’amministrazione dell’Internet corporation for assigned names and numbers (Icann), l’organizazzione che presiede la gestione di spazi e domini sul web, ha deciso di negare il trasferimento del Public internet registry (Pir), l’agenzia che gestisce il.org, dalla Internet Society al gruppo Ethos Capital. Così facendo, ildi internet adoperato da molte organizzazioni non governative, che chiedevano che restasse pubblico e temevano che un’impennata dei prezzi, resta si proprietari originari. Onlus e ong hanno tirato un sospiro di sollievo, anche se il passaggio di proprietà, di cui si è cominciato a parlare lo scorso novembre, sembra ancora essere lontano dalla parola fine. Inizialmente ...

