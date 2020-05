I giocatori del Colonia positivi ora sono negativi. E la DFL “censura” i test (Di lunedì 4 maggio 2020) I tre giocatori del Colonia risultati positivi al coronavirus ora sono negativi. E il partito della ripresa del calcio europeo tira un sospiro di sollievo. Perché la notizia della positività poteva allargare la crepa del dubbio, alimentando a cascata lo stop dei campionati, primo tra gli altri la Bundesliga. E invece la seconda serie di test tra giocatori e staff tecnico del Colonia non ha dato risultati positivi, secondo quanto riferito dal club tedesco. Ismail Jakobs e Niklas Hauptmann erano risultati positivi giovedì scorso, così come il fisioterapista Daniel Schutz. Tutti e tre sono – e restano – in quarantena. Il protocollo della German Football League (DFL) per poter riavviare la stagione prevede che solo i giocatori negativi a due serie di test consecutive possono partecipare ad allenamenti e partite e ad eventuali partite. La notizia della ... Leggi su ilnapolista CorSport : prima di andare in ritiro - i giocatori del Napoli vogliono certezze sul campionato

I tre giocatori del Colonia risultati positivi al coronavirus ora sono negativi. E il partito della ripresa del calcio europeo tira un sospiro di sollievo. Perché la notizia della positività poteva allargare la crepa del dubbio, alimentando a cascata lo stop dei campionati, primo tra gli altri la Bundesliga. E invece la seconda serie di test tra giocatori e staff tecnico del Colonia non ha dato risultati positivi, secondo quanto riferito dal club tedesco. Ismail Jakobs e Niklas Hauptmann erano risultati positivi giovedì scorso, così come il fisioterapista Daniel Schutz. Tutti e tre sono – e restano – in quarantena. Il protocollo della German Football League (DFL) per poter riavviare la stagione prevede che solo i giocatori negativi a due serie di test consecutive possono partecipare ad allenamenti e partite e ad eventuali partite.

