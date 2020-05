Fdi: “Domani presenteremo un emendamento sulle Messe, vedremo chi è coerente” (Di lunedì 4 maggio 2020) Indubbiamente rispetto alla Chiesa questo governo qualche errore lo ha commesso, anche perché, proprio confrontandosi con la Cei, aveva stabilito e prefissato comuni obiettivi… poi non mantenuti. Ora, senza stare a rimarcare gli odiosi eccessi che hanno umiliato tutti i credenti italiani – Messa interrotta dai carabinieri e multa per tutti – ciò che ha lasciato perplessi è stata l’assoluta assenza rispetto al tema in questione, da parte di molti nostri istitutori, ed ‘alte cariche’, ai tempi sempre in prima fila al fianco del fedeli, ed oggi misteriosamente scomparsi. Meloni: “Libertà di culto calpestata da un decreto” Così ci ha pensato Giorgia Meloni a ‘stanarli’, annunciando che ”Domani nell’Aula della Camera si discuteranno gli emendamenti al decreto-legge sul lockdown, che ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 maggio 2020) Indubbiamente rispetto alla Chiesa questo governo qualche errore lo ha commesso, anche perché, proprio confrontandosi con la Cei, aveva stabilito e prefissato comuni obiettivi… poi non mantenuti. Ora, senza stare a rimarcare gli odiosi eccessi che hanno umiliato tutti i credenti italiani – Messa interrotta dai carabinieri e multa per tutti – ciò che ha lasciato perplessi è stata l’assoluta assenza rispetto al tema in questione, da parte di molti nostri istitutori, ed ‘alte cariche’, ai tempi sempre in prima fila al fianco del fedeli, ed oggi misteriosamente scomparsi. Meloni: “Libertà di culto calpestata da un decreto” Così ci ha pensato Giorgia Meloni a ‘stanarli’, annunciando che ”Domani nell’Aula della Camera si discuteranno gli emendamenti al decreto-legge sul lockdown, che ...

Agenzia_Ansa : Domani @GiuseppeConteIT al Senato. Informativa in Aula sull'emergenza #Coronavirus. #Lega e #Fdi all'attacco. Mozi… - ZenatiDavide : Meloni: 'Domani emendamento FdI su messe, vedremo chi è coerente' : - occhio_notizie : Fase 2, Meloni: 'Domani emendamento FdI su messe, vedremo chi è coerente' - IvanCastelli7 : RT @FratellidItalia: Fase 2, Meloni: Emendamento FdI a Dl lockdown per messe con fedeli, domani in Parlamento vedremo chi sarà coerente e l… - LadyMor35799775 : RT @FratellidItalia: Fase 2, Meloni: Emendamento FdI a Dl lockdown per messe con fedeli, domani in Parlamento vedremo chi sarà coerente e l… -

Ultime Notizie dalla rete : Fdi “Domani Decreto cura Italia, Bort: « Per le imprese si è fatto troppo poco, effetti chiusura devastanti sulle nostre aziende la VOCE del TRENTINO