Fase 2 | la rivincita degli idioti | una legge può essere ingiusta ma non deve essere mai

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 4 maggio 2020) Quando ero un giovane studente rimasi affascinato da Socrate. Si narra nella sua Apologia, che in punto di morte, condannatomente a bere la cicuta, disse che le Leggi, anche se palesemente ingiuste, devonoripettate. E’ una presa di posizione molto forte Quaranta anni prima, Sofocle nell’Antigone aveva detto quasi l’esatto contrario: quando le leggi dello Stato sono in contraddizione con quelle divine, sinon rispettare quelle umane. Io, da giovane studente, ero più per Socrate. Ho sempre creduto che il caso di Antigone debbaun’eccezione molto rara. E’ molto ma molto più probabile, prendere per scusa la scelta etica di Antigone per non rispettare Leggi scomode più che ingiuste. Utilizzando il metodo Antigone, si puo giustificare di tutto: dagli espropri proletari, dal non pagamento di utenze fino ai furti, ...