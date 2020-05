Fase 2, Conte studia allentamenti dal 18 maggio: forse parrucchieri e palestre (Di martedì 5 maggio 2020) Il Governo Conte starebbe studiando altri allentamenti da attuare nella Fase 2 iniziata in 4 maggio. A partire dal 18 maggio potrebbero essere decise altre aperture. Questo perchè, ha spiegato Conte, gli italiani hanno dato una buona prova di civiltà e senso di responsabilità. Voglia di ripartire, insomma, ma con il rispetto delle regole. In questi giorni sono diversi i professionisti che hanno chiesto di poter riaprire. Tra questi ci sono i parrucchieri, i barbieri, gli estetisti. Qualche spiraglio per loro potrebbe aprirsi nel corso dei prossimi giorni. Un’apertura è arrivata anche per il mondo delle palestre che potrebbero riaprire tra qualche settimana anche se molte limitazioni al fine di garantire il distanziamento sociale. “Non dimentichiamo che la strada è lunga e non dobbiamo mai abbassare la guardia”, ha detto Giuseppe ... Leggi su direttasicilia "Male - molto male". Bonomi di Confindustria bombarda il governo : Fase 2 - ecco il "modello Conte"

