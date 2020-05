Così il Covid ha fatto più morti di queste cinque malattie gravi (Di lunedì 4 maggio 2020) Alessandro Ferro Il report dei primi mesi della malattia ci dice che i morti per Covid-19 hanno superato l'insieme di quelli che soffrono di altre 5 patologie tra le quali diabete, demenze ed Alzheimer. Spaventosi i numeri dei decessi per province: Bergamo ha un +568% rispetto ai mesi di marzo 2015-2019 Sulla base dei numeri acquisiti fin qui, l'Istat ha "fotografato" l'epidemia in Italia: nel marzo 2020, i decessi causati soltanto dal Covid-19 sono risultati superiori all'insieme di altre malattie come il diabete, le demenze e l'Alzheimer rispetto alla media di marzo 2015- 2019. Inoltre, "a metà dello stesso mese il numero di morti Covid-19 supera i decessi causati dall'insieme delle malattie respiratorie e dei tumori". Di fatto il virus ha avuto una potenza letale maggiore rispetto a queste 5 malattie gravi. La letalità del virus Lo ha sottolineato l'Istituto ... Leggi su ilgiornale Fase 2 e trasporti : ore di punta ‘diluite’ - più mezzi non inquinanti e meno grandi opere : così il Covid cambierà il nostro modo di spostarci

Audio WhatsApp : “A Le Molinette dichiarano deceduti per COVID anche i pazienti morti per altro - così prendono soldi”

