Coronavirus, va a pesca da solo rispettando tutte le norme locali e nazionali ma viene multato di 533 euro: “farò ricorso” (Di lunedì 4 maggio 2020) Ha aspettato due mesi, con enorme pazienza e grande spirito di sacrificio e senso di responsabilità. Ha rinunciato alla sua passione. Ha rispettato le regole. Ma stamattina, nonostante avesse rispettato tutte le norme locali e nazionali, quando è andato a pesca, da solo, come previsto da tutte le norme locali e nazionali, è stato multato dalla Guardia Costiera. E’ la brutta disavventura che Luciano Gratteri ha subito stamattina a Bova Marina (Reggio Calabria), come lui stesso racconta in una testimonianza trasmessa al noto giornale locale StrettoWeb: Spett.le StrettoWebla presente per informarvi e se potete dare risalto alla mia disavventura, così da poter salvare altri da eventuali noie che potrebbero capitare in questo periodo di regime di polizia.Questa mattina fiducioso del decreto della nostra Presidente Santelli, sono uscito in mare per ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Fi a regione Toscana - ‘ripartano nautica da diporto e pesca’ (2)

Coronavirus : Fi a regione Toscana - ‘ripartano nautica da diporto e pesca’

Coronavirus - passeggiate consentite per il 1° maggio : migliaia di persone sul lungomare e sulla spiaggia a Pescara [FOTO] (Di lunedì 4 maggio 2020) Ha aspettato due mesi, con epazienza e grande spirito di sacrificio e senso di responsabilità. Ha rinunciato alla sua passione. Ha rispettato le regole. Ma stamattina, nonostante avesse rispettatole, quando è andato a, da, come previsto dale, è stato multato dalla Guardia Costiera. E’ la brutta disavventura che Luciano Gratteri ha subito stamattina a Bova Marina (Reggio Calabria), come lui stesso racconta in una testimonianza trasmessa al noto giornale locale StrettoWeb: Spett.le StrettoWebla presente per informarvi e se potete dare risalto alla mia disavventura, così da poter salvare altri da eventuali noie che potrebbero capitare in questo periodo di regime di polizia.Questa mattina fiducioso del decreto della nostra Presidente Santelli, sono uscito in mare per ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la Puglia anticipa i tempi: dal 29 via libera al cibo da asporto in bar e ristoranti, cimiteri aperti… - Scisciano : Campania, coronavirus. A. Cesaro-Di Scala (FI):”Sport non è solo calcio, consentire ripresa con regole anche per pe… - girfatti78 : RT @UE_ED_Caserta: Aiuti di Stato: approvato dalla Commissione il regime di garanzia dell’Italia da 100 milioni di € a sostegno delle PMI n… - infoitinterno : Coronavirus, ogni Regione fa da sé: sì alle messe in Sardegna, ok alla pesca in Puglia - infoitinterno : Fase 2 Coronavirus: da lunedì si torna a pesca con queste regole -