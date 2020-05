Coronavirus: tornano i fiori in oltre 15mila cimiteri italiani, dopo due mesi di chiusura forzata (Di lunedì 4 maggio 2020) “tornano i fiori negli oltre 15mila cimiteri italiani dopo due mesi di chiusura forzata che ha impedito la visita degli italiani ai propri cari defunti e messo in crisi la sopravvivenza di una filiera che offre lavoro ad oltre a 200.000 persone“: è quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare “con l’avvio della Fase 2 l’importanza del ritorno alla normalità in uno dei aspetti piu’ radicati nella vita spirituale ed affettiva degli italiani. Gli effetti della pandemia Coronavirus – sottolinea la Coldiretti – sono stati resi ancora più dolorosi dalla necessità per i congiunti di rinunciare al culto dei propri cari. Non sono tuttavia mancate – precisa la Coldiretti – le iniziative di solidarietà degli agricoltori che hanno portato spontaneamente omaggi floreali sulle tombe dei cimiteri ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Fase 2 - l?Italia alla prova : oggi in 4 milioni tornano al lavoro

Ci vorranno 10-14 giorni per capire come evolverà la curva epidemica dopo la fine del lockdown sancita il 4 maggio, tenendo conto che l'incubazione del virus varia dai 2 giorni alle 2 settimane. Il nu ...

Coronavirus, Di Maio: «L’Italia inizia ad accendere i motori»

Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Luigi Di Maio parla della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. La raccomandazione principale è, come sempre, al senso civico e alla re ...

