Confindustria, in due mesi perso oltre 50% produzione (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – produzione dimezzata a marzo aprile ed una previsione di caduta del PIL dell’8%. Sono questi i punti salienti dell’ultima nota congiunturale pubblicata dal Centro Studi Confindustria, che rileva una perdita di produzione di oltre il 50%. In particolare ad aprile c’è stata una diminuzione della produzione industriale del 26,1% ed a marzo del 25,4%, che porta il bilancio del primo trimestre 2020 a -7,5% (da -1,2% nel quarto 2019). Gli ordini in volume scendono del 44,6% in aprile e del 423,7% a marzo. Secondo il rapporto, le misure di lockdown “hanno prodotto una caduta dell’attività senza precedenti nelle serie storiche disponibili”, ma la Fase 2 si ritiene che “non genererà un veloce recupero“, in quanto “le famiglie continueranno a essere prudenti e a risparmiare anche a scopo precauzionale ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Conte tra due “fuochi” : Confindustria spinge - scienziati frenano per la riapertura

