Bologna, «con noi in piazza 200 cittadini “veri”. E abbiamo dimostrato di saper rispettare le regole» (Di lunedì 4 maggio 2020) Riceviamo da Massimiliano Mazzanti e volentieri pubblichiamo Caro direttore, Sabato 2 maggio, a Bologna, è successo qualcosa di ben diverso e di ben più importante di un flash-mob. È successo che un gruppo di cittadini, che ho avuto l’onore di coordinare insieme a quattro amici, hanno chiesto e ottenuto dopo una seria trattativa con la Questura l’autorizzazione a contestare il “dpcm 26 aprile” nonostante ciò che quello stesso “dpcm” prevedeva in termini di divieto di “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati”. In termini giuridici, la Questura ha dovuto prendere atto di quanto si era scritto nella richiesta consegnata: non si poteva – né noi avremmo accettato – un diniego a contestare un atto legislativo sulla base di ciò che impone lo stesso atto che ... Leggi su secoloditalia Come Salvini sponsorizza la protesta in piazza Maggiore a Bologna contro la quarantena

Bologna : commercianti - professionisti - ex politici protestano contro il lockdown

Bologna si ribella - a piazza Maggiore prima manifestazione libera contro i diktat del governo (Di lunedì 4 maggio 2020) Riceviamo da Massimiliano Mazzanti e volentieri pubblichiamo Caro direttore, Sabato 2 maggio, a, è successo qualcosa di ben diverso e di ben più importante di un flash-mob. È successo che un gruppo di, che ho avuto l’onore di coordinare insieme a quattro amici, hanno chiesto e ottenuto dopo una seria trattativa con la Questura l’autorizzazione a contestare il “dpcm 26 aprile” nonostante ciò che quello stesso “dpcm” prevedeva in termini di divieto di “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o privati”. In termini giuridici, la Questura ha dovuto prendere atto di quanto si era scritto nella richiesta consegnata: non si poteva – né noi avremmo accettato – un diniego a contestare un atto legislativo sulla base di ciò che impone lo stesso atto che ...

matteosalvinimi : Gente libera, oggi a Bologna. Siamo con voi! - 6000sardine : Questa è #Bologna 2 ore fa! #Salvini rilancia con un post “gente libera” Queste manifestazioni rilanciata nei grupp… - reportrai3 : Roberto Fiore arriva a Londra senza una sterlina in tasca, ricercato per associazione sovversiva e con l’accusa, po… - SecolodItalia1 : Bologna, «con noi in piazza 200 cittadini “veri”. E abbiamo dimostrato di saper rispettare le regole»… - Prvide : L’ultimissima è stata una toccata e fuga da Bologna per prendere i libri che avevo lasciato lì subito prima che ann… -