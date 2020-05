Sanità, Toscana: dal 4 maggio riprendono visite in ambulatorio, screening, ricoveri programmati (Di domenica 3 maggio 2020) Saranno riattivate le visite ambulatoriali programmate, gli screening oncologici ed i controlli propedeutici alle attività chirurgiche, secondo classi di priorità. L'attività sanitaria riprenderà per 12 ore al giorno e 6 giorni a settimana in tutti i presidi ospedalieri e territoriali. L'estensione dell'orario è stata disposta al fine di limitare il numero di utenti e operatori in contemporanea Leggi su firenzepost Agenzia regionale di sanità : il virus in Toscana sembra perdere forza

