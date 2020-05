Salvini e la Fase 2 | Rimettere al centro libertà e fiducia

Leggi su agi

(Di domenica 3 maggio 2020) "Domani è il 4 maggio e ci saranno diversi problemi. La gente non ha ancora capito chi può uscire lavorare, chi può andare a trovare, il congiunto, il cugino di terzo grado, gli amici. C'è troppa confusione: regole confuse sulle aperture, sull'asporto. Noi chiediamo al governo poche indicazioni, ma chiare e precise: escono quelli con i capelli biondi, non escono quelli coi capelli neri. Temo che ci sarà un caos totale". Così Matteo, in un'intervista all'AGI. "E temo che ad andarci di mezzo saranno le forze dell'ordine cui spettano i controlli. Anche come mobilità, sulla presenza sui mezzi, c'è troppa confusione - continua il segretario leghista -. So che tutti i sindaci si stanno attrezzando ma occorrono indicazioni chiare da Roma. Fosse per me, la prima cosa che eliminerei sarebbe l'autocertificazione. ...