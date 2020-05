Pres Lecce | Serie A riparte al 51%! Spadafora? Schiaffo a chi dà certe

(Di domenica 3 maggio 2020) In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Saverio Sticchi Damiani,idente del: “UnanimitàA? Ieri è stata essa in maniera chiara ed univo ...

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce: “Unanimità Serie A? Ieri è stata espressa in maniera ...Nulla vieta che i vertici della Lega possano sedersi con le emittenti televisive per trovare una soluzione di buon senso. Ne ha parlato, ai microfoni di Tuttosport, il… Leggi ...