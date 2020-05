Nascar, 7 gare in 11 giorni e il coraggio (finalmente) di ripartire. Una ‘cavia’ perfetta anche per F1 e MotoGP (Di domenica 3 maggio 2020) Il motorsport riparte o, quantomeno, ci prova. Il 17 maggio sul nostro globo terracqueo torneranno a rombare i motori di un bolide. Si tratterà della Nascar, quindi lontano dai nostri confini e dagli sport motoristici che conosciamo meglio, ma il primo tentativo di ripartenza è stato lanciato. Il campionato dedicato alle Stock Auto, il secondo evento più seguito negli Stati Uniti dopo il Super Bowl, per fare un esempio, torna quindi in scena dopo la sosta forzata dovuta alla emergenza sanitaria globale. Dopo le prime quattro prove già disputate comanda la classifica generale Kevin Harvick #4 con la Ford del Stewart-Haas Racing che, quindi, ora rimetterà in palio il suo trono. Il calendario, gioco forza, sarà fittissimo con ben 7 appuntamenti in 11 giorni per le tre categorie Nascar. Si inizierà, come detto, domenica 17 maggio con la 400 ... Leggi su oasport Nascar 2020 - la classifica dopo 4 gare. Si riparte il 17 maggio : senza qualifiche e con week-end compressi

Nascar - calendario 17-27 maggio : 7 gare in 11 giorni - lo sport ricomincia! (Di domenica 3 maggio 2020) Il motorsport riparte o, quantomeno, ci prova. Il 17 maggio sul nostro globo terracqueo torneranno a rombare i motori di un bolide. Si tratterà della, quindi lontano dai nostri confini e dagli sport motoristici che conosciamo meglio, ma il primo tentativo di ripartenza è stato lanciato. Il campionato dedicato alle Stock Auto, il secondo evento più seguito negli Stati Uniti dopo il Super Bowl, per fare un esempio, torna quindi in scena dopo la sosta forzata dovuta alla emergenza sanitaria globale. Dopo le prime quattro prove già disputate comanda la classifica generale Kevin Harvick #4 con la Ford del Stewart-Haas Racing che, quindi, ora rimetterà in palio il suo trono. Il calendario, gioco forza, sarà fittissimo con ben 7 appuntamenti in 11per le tre categorie. Si inizierà, come detto, domenica 17 maggio con la 400 ...

OA_Sport : Nascar 2020, la classifica dopo 4 gare. Si riparte il 17 maggio: senza qualifiche e con week-end compressi - ansacalciosport : Coronavirus: Usa; Nascar torna in pista, il 17 maggio. Annunciate sette gare in 11 giorni, tutte a porte chiuse |… - maber90 : RT @tvdellosport: ?? TORNA LA NASCAR SUL 60 ?? . ?? La serie americana riparte il 17 maggio dal Darlington Raceway, 7 gare in 11 giorni, a po… - MCriscitiello : RT @tvdellosport: ?? TORNA LA NASCAR SUL 60 ?? . ?? La serie americana riparte il 17 maggio dal Darlington Raceway, 7 gare in 11 giorni, a po… - sportface2016 : #Nascar, si riparte ufficialmente il 17 maggio da Darlington per sette gare a porte chiuse in undici giorni -

Ultime Notizie dalla rete : Nascar gare Nascar, 7 gare in 11 giorni e il coraggio (finalmente) di ripartire. Una ‘cavia’ perfetta anche per F1 e MotoGP OA Sport Nascar, 7 gare in 11 giorni e il coraggio (finalmente) di ripartire. Una ‘cavia’ perfetta anche per F1 e MotoGP

Il motorsport riparte o, quantomeno, ci prova. Il 17 maggio sul nostro globo terracqueo torneranno a rombare i motori di un bolide. Si tratterà della NASCAR, quindi lontano dai nostri confini e dagli ...

Indy prova il colpo di teatro: gare con il pubblico in tribuna nell’Indipendence Day

L’occasione offerta dal calendario è grossa e negli Stati Uniti non vogliono lasciarsela scappare: cosa ci sarebbe di più evocativo che tornare a vedere una gara di motori con pubblico, sulla pista pi ...

Il motorsport riparte o, quantomeno, ci prova. Il 17 maggio sul nostro globo terracqueo torneranno a rombare i motori di un bolide. Si tratterà della NASCAR, quindi lontano dai nostri confini e dagli ...L’occasione offerta dal calendario è grossa e negli Stati Uniti non vogliono lasciarsela scappare: cosa ci sarebbe di più evocativo che tornare a vedere una gara di motori con pubblico, sulla pista pi ...