Le regole le fissa lo Stato | le Regioni devono adeguarsi Boccia | “La Calabria già

(Di domenica 3 maggio 2020) “Lelelo, le. I Governatori adesso collaborano di più, sono responsabili. Siamo stati troppo prudenti? Siamo l’unicoche non ha dovuto rinnegare le sue scelte e non è dovuto tornare indietro”. E’ quanto ha detto al Messaggero il ministro per gli Affari regionali, Francesco. “Non era mai successo nella storia della Repubblica – ha aggiunto – che un’emergenza sanitaria si trasformasse in pandemia. E in questo caso le linee guida le dà loe lesiadeguare e rispettarle; ci sono state discussioni forti, però mai violazioni dia parte la”., a proposito del caso, ricorda che la governatrice Jole Santelli “già giovedì sera ha ricevuto la diffida e se non ritirerà ...