L’allieva, Giorgio Marchesi sul suo passato: “Non l’ho fatto per timidezza” (Di domenica 3 maggio 2020) L’allieva anticipazioni: Giorgio Marchesi fa una confessione sul suo passato In queste settimane L’allieva è tornata a far compagnia al pubblico di Rai1 ogni domenica. Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi, protagonisti della seconda stagione della fiction, colorano le prime serate domenicali con le peripezie sentimentali di Alice Allevi, Claudio Conforti e Sergio Einaudi. Presto prenderanno il via anche le riprese de L’allieva 3, ferme per il coronavirus. Sulle pagine di Tele Più Giorgio Marchesi ha rotto il silenzio parlando del suo passato e svelando un retroscena inaspettato. “Da piccolo non mi piaceva la recitazione. Intorno ai 12,13 anni invece avrei voluto seguire un corso di teatro, ma per timidezza non l’ho fatto”. Sono state queste le parole di Giorgio Marchesi che ha ammesso di aver iniziato a 23 anni a ... Leggi su lanostratv (Di domenica 3 maggio 2020) L’allieva anticipazioni:fa una confessione sul suoIn queste settimane L’allieva è tornata a far compagnia al pubblico di Rai1 ogni domenica. Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e, protagonisti della seconda stagione della fiction, colorano le prime serate domenicali con le peripezie sentimentali di Alice Allevi, Claudio Conforti e Sergio Einaudi. Presto prenderanno il via anche le riprese de L’allieva 3, ferme per il coronavirus. Sulle pagine di Tele Piùha rotto il silenzio parlando del suoe svelando un retroscena inaspettato. “Da piccolo non mi piaceva la recitazione. Intorno ai 12,13 anni invece avrei voluto seguire un corso di teatro, ma per timidezza non l’ho”. Sono state queste le parole diche ha ammesso di aver iniziato a 23 anni a ...

isola_nino : Mio guilty pleasure L’Allieva con Alessandra Mastronardi, Giorgio Marchesi e LINO GUANCIALE. Sto rivedendo pure le… - winteriscomving : sto guardando L’Allieva per la prima volta e giuro che se Alice e Claudio non finiscono insieme per la fine di ques… - FOVRTIMESALADY : STASERA C'È L'ALLIEVA, ME NE STAVO DIMENTICANDO Grazie a Lino, Ale e Giorgio per non farmi deprimere stasera???? #LAllieva2 -

Ultime Notizie dalla rete : L’allieva Giorgio Agosto 2014 politicamentecorretto.com