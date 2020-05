Lady Gaga, Tiziano Ferro condivide il suo messaggio per l’Italia “Siete nelle mie preghiere” (Di domenica 3 maggio 2020) Attraverso il profilo Instagram di Tiziano Ferro, Lady Gaga ha mandato un messaggio all'Italia in questo momento difficile. 'VI prometto che andrà tutto bene'. Lady Gaga ha inviato un messaggio di solidarietà agli italiani condiviso da Tiziano Ferro sul suo profilo Instagram. La protagonista di A Star is Born, trattenendo a stento le lacrime, ha ricordato le sue origini italiane e si è detta dispiaciuta per le sofferenze che sta vivendo il nostro Paese e per gli anziani che affrontano da soli questo terribile momento. Poche settimane fa Lady Gaga aveva organizzato il One World Together at home, un concerto virtuale in cui numerose star si erano esibite da casa per sostenere l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Oggi la cantante di origini italiane, il nonno ... Leggi su movieplayer Lady Gaga piange per l’Italia : “Mi auguro che sentiate l’abbraccio del divino - come ali di un angelo intorno allo Stivale”

