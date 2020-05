La fase 2 di Ascierto: «Il virus non è sconfitto, ora avanti tutta con i test sierologici» (Di domenica 3 maggio 2020) Professor Paolo Ascierto, dopo due mesi di lockdown, siamo all'avvio della fase 2, quanto possiamo allentare i freni da domani?«Iniziamo col dire che se ci sono questi numeri è... Leggi su ilmattino Direzione Mattino - nuovo forum sulla fase due con il re delle cravatte Marinella e il ricercatore Ascierto

Professor Paolo Ascierto, dopo due mesi di lockdown, siamo all'avvio della Fase 2, quanto possiamo allentare i freni da domani? «Iniziamo col dire che se ci sono questi numeri è merito delle misure di ...

Ascierto a Il Mattino: «Il virus non è sconfitto ma ora test sierologici»

«Fase 2 non significa rompete le righe, perché il pericolo non è passato, il virus è ancora tra di noi. In alcune regioni del nord soprattutto i numeri sono ancora preoccupanti, anche se la situazione ...

