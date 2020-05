La fase 2 al via tra regioni blindate e città di confine (Di domenica 3 maggio 2020) regioni 'blindate' e città di confine, la fase 2 rischia di diventare una complessa gimkana tra blocchi e divieti amministrativi. Sono infatti molte le demarcazioni create dalla nuova burocrazia del confinamento che di fatto interrompono rapporti commerciali e personali per una manciata di chilometri. Da lunedì gli spostamenti da regione a regione infatti sono consentiti solo per motivi lavorativi, di salute, per urgenze e per il ritorno alle residenze; pollice verso invece per le visite ai familiari, anche se distanti pochi chilometri, la spesa, le attività sportive individuali quali i giri in bicicletta, nel caso ciò significhi valicare la fatidica ‘linea di frontiera'. Eppure in Italia non sono poche le situazioni in cui grossi centri, anche città capoluogo, sono poste in prossimità di un'altra regione con cui vi sono a volte ... Leggi su agi Fase 2. Domicilio - residenza - abitazione : il caos dei viaggi da regione a regione

Coronavirus - Musumeci avvia in Sicilia la “Fase 2”

Coronavirus Italia - Fase 2 : probabile via a messe da 24 o 31 maggio (Di domenica 3 maggio 2020)' e città di, la2 rischia di diventare una complessa gimkana tra blocchi e divieti amministrativi. Sono infatti molte le demarcazioni create dalla nuova burocrazia del confinamento che di fatto interrompono rapporti commerciali e personali per una manciata di chilometri. Da lunedì gli spostamenti da regione a regione infatti sono consentiti solo per motivi lavorativi, di salute, per urgenze e per il ritorno alle residenze; pollice verso invece per le visite ai familiari, anche se distanti pochi chilometri, la spesa, le attività sportive individuali quali i giri in bicicletta, nel caso ciò significhi valicare la fatidica ‘linea di frontiera'. Eppure in Italia non sono poche le situazioni in cui grossi centri, anche città capoluogo, sono poste in prossimità di un'altra regione con cui vi sono a volte ...

Corriere : ?? Modulo di autocertificazione, congiunti, spostamenti, mascherine: entro domenica 3 maggio 2020 il governo dovrà c… - LegaSalvini : FASE 2, FONTANA: IN LOMBARDIA DAL 4 MAGGIO VIA LE NOSTRE RESTRIZIONI - c_appendino : #RT @TorinoClick: #COVID19, #fase2: ‘Beta Test’ al via in 5 scuole torinesi per sperimentare e analizzare le misure… - Alessandralon1 : RT @ilmanifesto: SCOPRIFUOCO Al via la fase due. Quattro milioni e mezzo di persone tornano domani a lavoro. Sono soprattutto uomini over… - a_meluzzi : RT @Valenti00278189: ????????Bellissima notiziaaaaaa! La fase due sarda, Solinas riapre tutta la Sardegna: sì anche alle Messe, al Cagliari, vi… -

Ultime Notizie dalla rete : fase via Coronavirus: 4 maggio, al via la fase 2. Ecco cosa riapre e cosa si può fare IMPERIAPOST Fase 2 , "Lazio Sicuro": Zingaretti e Leodori illustrano le linee per chi riapre il 4

Alle 12 il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Vice Presidente, Daniele Leodori, presentano nel corso di una conferenza stampa "LazioSicuro - Linee guida sulle regole per chi riapr ...

Covid-19 e supermercati, dal 4 maggio l'apertura si allunga: ecco i nuovi orari

Da lunedì 4 maggio i supermercati e alimentari del Lazio potranno essere aperti dalle 8 di mattina alle 21.30, tornando quindi agli orari precedenti. Non sarà però ancora permesso tenere aperto h24. L ...

Alle 12 il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e il Vice Presidente, Daniele Leodori, presentano nel corso di una conferenza stampa "LazioSicuro - Linee guida sulle regole per chi riapr ...Da lunedì 4 maggio i supermercati e alimentari del Lazio potranno essere aperti dalle 8 di mattina alle 21.30, tornando quindi agli orari precedenti. Non sarà però ancora permesso tenere aperto h24. L ...