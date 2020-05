Gerry Scotti, confessione su Striscia: “Abbiamo fatto una scelta difficile” (Di domenica 3 maggio 2020) Gerry Scotti racconta la scelta di andare in onda con Striscia La Notizia: “Non è stato facile prendere questa decisione” In questo periodo di coronavirus i palinsesti televisivi si sono svuotati, lasciando il posto a repliche e programmi di informazione. A tenere compagnia agli italiani, però, è rimasto Striscia La Notizia. A Tele Sette, Gerry Scotti, che conduce il programma insieme a Michelle Hunziker, ha raccontato le difficoltà nel decidere di andare in onda: “In particolare nei primi giorni non è stato facile prendere questa decisione”. Gerry ha poi svelato chi sono stati i compagni in questa scelta: “Ci sono stati vicino Piersilvio Berlusconi, che ha scelto Striscia come trasmissione strategica di Mediaset, ma ci ha dato ampia libertà di decidere, e Antonio Ricci, l’ideatore del programma”. E ... Leggi su lanostratv Gerry Scotti : "Meglio una Botteri spettinata - ma competente. L'aspetto fisico non c'entra con la bravura"

Paolo Bonolis e Gerry Scotti : clamoroso primato - ‘robe mai viste’

Giovanna Botteri umiliata? Una valanga. Striscia a bomba contro il Fatto quotidiano - chiama in causa Gerry Scotti (Di domenica 3 maggio 2020)racconta ladi andare in onda conLa Notizia: “Non è stato facile prendere questa decisione” In questo periodo di coronavirus i palinsesti televisivi si sono svuotati, lasciando il posto a repliche e programmi di informazione. A tenere compagnia agli italiani, però, è rimastoLa Notizia. A Tele Sette,, che conduce il programma insieme a Michelle Hunziker, ha raccontato le difficoltà nel decidere di andare in onda: “In particolare nei primi giorni non è stato facile prendere questa decisione”.ha poi svelato chi sono stati i compagni in questa: “Ci sono stati vicino Piersilvio Berlusconi, che ha sceltocome trasmissione strategica di Mediaset, ma ci ha dato ampia libertà di decidere, e Antonio Ricci, l’ideatore del programma”. E ...

HuffPostItalia : Gerry Scotti: 'Meglio una Botteri spettinata, ma competente. L'aspetto fisico non c'entra con la bravura' - Corriere : Gerry Scotti e il caso Botteri: «Il fisico non conta nulla. Meglio lei spettinata che gli altri incapaci» - SIAE_Official : Grazie @Striscia, @m_hunziker e @Gerry_Scotti per sostenere la petizione per istituire la #festadeicamicibianchi, i… - figliovesuvio : @HuffPostItalia @admaioramai È lo stesso Gerry Scotti che il mese scorso prendeva x il culo il Prof. Ascierto?!?! Ah, ok... ?? - Claudio35260961 : @carminedeblasi In effetti sono andato a vedere il video e Gerry Scotti dice proprio quella frase. Forse sono stati fraintesi -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti MotoGP, Gerry Scotti: "Gare virtuali? Mi chiamavano Nello, mostro del Mugello". VIDEO Sky Sport Gerry Scotti, confessione su Striscia: “Abbiamo fatto una scelta difficile”

Gerry Scotti racconta la scelta di andare in onda con Striscia La Notizia: “Non è stato facile prendere questa decisione” In questo periodo di coronavirus i palinsesti televisivi si sono svuotati, las ...

Michelle Hunziker: «Nessuna offesa a Giovanna Botteri: è una fake news»

La conduttrice di Striscia La Notizia, che ha diramato un comunicato stampa, prova a placare le polemiche sollevate da un servizio della trasmissione di Canale5 sul look della giornalista della Rai Mi ...

Gerry Scotti racconta la scelta di andare in onda con Striscia La Notizia: “Non è stato facile prendere questa decisione” In questo periodo di coronavirus i palinsesti televisivi si sono svuotati, las ...La conduttrice di Striscia La Notizia, che ha diramato un comunicato stampa, prova a placare le polemiche sollevate da un servizio della trasmissione di Canale5 sul look della giornalista della Rai Mi ...