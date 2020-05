Domenica In si allunga? Mara Venier: "Decideremo fino a quando andare in onda..." (Di domenica 3 maggio 2020) Mara Venier apre la 34esima ("Di già!" esclama) puntata di Domenica In ringraziando la Rai e la (piccola) squadra della Dear che l'accompagna in questa versione solitaria della Domenica pomeriggio. Nononstante le difficoltà del periodo, Mara si presenta sorridente e con un mezzo messaggio per i fedelissimi telespettatori: "Noi andiamo avanti... non so fino a quando. Dobbiamo ancora decidere, ma potremmo anche continuare con Domenica In anche più in là... Vedremo. Decideremo". Un messaggio che fa intuire un allungamento della stagione oltre la prevista conclusione, che da listino sarebbe dovuta essere il 30 maggio. Una chiusura in linea con la durata dello scorso anno, che iniziò a metà settembre e terminò il 26 maggio: una stagione, la scorsa, che vide Mara arrivare alla fine stravolta, ma soddisfatta. Questa volta, presa forse la mano ... Leggi su blogo Domenica IN si allunga : in onda anche a giugno? Lo spoiler di Mara (Di domenica 3 maggio 2020)apre la 34esima ("Di già!" esclama) puntata diIn ringraziando la Rai e la (piccola) squadra della Dear che l'accompagna in questa versione solitaria dellapomeriggio. Nononstante le difficoltà del periodo,si presenta sorridente e con un mezzo messaggio per i fedelissimi telespettatori: "Noi andiamo avanti... non so. Dobbiamo ancora decidere, ma potremmo anche continuare conIn anche più in là... Vedremo.". Un messaggio che fa intuire unmento della stagione oltre la prevista conclusione, che da listino sarebbe dovuta essere il 30 maggio. Una chiusura in linea con la durata dello scorso anno, che iniziò a metà settembre e terminò il 26 maggio: una stagione, la scorsa, che videarrivare alla fine stravolta, ma soddisfatta. Questa volta, presa forse la mano ...

SerieTvserie : Domenica In si allunga? Mara Venier: 'Decideremo fino a quando andare in onda...' - tvblogit : Domenica In si allunga? Mara Venier: 'Decideremo fino a quando andare in onda...' - Unf_Tweet : #DomenicaIN si allunga: in onda anche a giugno? Lo spoiler di Mara -