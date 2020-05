Del Piero prende in giro Vieri con la sua juventinità | “Sentiamoci il 5 maggio”

Leggi su bufale

(Di domenica 3 maggio 2020) Una diretta Instagram davvero divertente quella andata in scena in queste ore cone Del. Tanti aneddoti nel video che segue, oltre ad una presa inda parte dell’ex Capitano bianconero nei confronti del suo amico. A fine video, infatti, Delha detto ache potrebbero sentirsi il 5 maggio, richiamando in modo piuttosto evidente quanto avvenuto nel 2002, con la vittoria dello Scudetto della Juventus ai danni dell’Inter. Articolo originale del 16 marzo Siamo ancora in piena emergenza Coronavirus e probabilmente lo saremo ancora per molte settimane ed in un periodo così complicato c’è bisogno del supporto dei campioni dello sport, come Alessandro Del, che in prima persona ha deciso di fronteggiare questa pandemia istituendo una nuova raccolta fondi insieme ai suoi colleghi campioni del mondo del 2006. In questi giorni Sky ...