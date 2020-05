Dal domicilio alla seconda casa: Fase 2, ecco dove si può andare (Di domenica 3 maggio 2020) Fabio Franchini Da lunedì 4 maggio sarà consentito spostarsi sul territorio e varcare i confini regionali per raggiungere la propria residenza, ma non le seconde case neanche all’interno della regione. Ma su questo punto il governo potrebbe correre ai ripari Manca ormai una manciata di giorni alla tanto attesa Fase 2. Da lunedì 4 maggio, infatti, scatterà il nuovo corso di questa emergenza sanitaria nazionale causa pandemia di coronavirus e con il Dpcm del 26 aprile il governo ha allenato di poco le misure di contenimento per arginare i contagi. Come noto, dalla prossima settimana si potrà uscire di casa anche per andare in visita ai propri congiunti – sempre muniti di autocertificazione – e si potrà tornare a fare attività motoria all’aria aperta anche nei parchi, ovviamente armati di mascherina e ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - la Fase 2 della Francia si basa su “fiducia e responsabilità” : libertà di movimento fino a 100km dal domicilio - eliminata la quarantena obbligatoria per i contagiati

UFFICIALE - Campania - dal 4 al 10 maggio vietato cibo d'asporto : ok domicilio senza vincoli di orario

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. La nicotina protegge dal coronavirus? In Campania sì alle consegne a domicilio (Di domenica 3 maggio 2020) Fabio Franchini Da lunedì 4 maggio sarà consentito spostarsi sul territorio e varcare i confini regionali per raggiungere la propria residenza, ma non le seconde case neanche all’interno della regione. Ma su questo punto il governo potrebbe correre ai ripari Manca ormai una manciata di giornitanto attesa2. Da lunedì 4 maggio, infatti, scatterà il nuovo corso di questa emergenza sanitaria nazionale causa pandemia di coronavirus e con il Dpcm del 26 aprile il governo ha allenato di poco le misure di contenimento per arginare i contagi. Come noto, dprossima settimana si potrà uscire dianche perin visita ai propri congiunti – sempre muniti di autocertificazione – e si potrà tornare a fare attività motoria all’aria aperta anche nei parchi, ovviamente armati di mascherina e ...

caritas_milano : Un Ninja dal cuore grande. @OfficialRadja insieme ai volontari di @CaritasCagliari per distribuire a domicilio viv… - sole24ore : Coronavirus, dal 4 maggio spostamenti tra regioni anche per tornare al domicilio o alla residenza: si teme nuovo es… - Agenzia_Ansa : DIRETTA Conte: 'Dal 4 maggio ristorazione con asporto. Visite mirate tra familiari, consentiremo rientro in domici… - francogarna : Dal domicilio alla seconda casa: Fase 2, ecco dove si può andare - nome__utente__ : Dal 4 anche a domicilio -