Conte non si smentisce: il più bello del reame è lui. Draghi premier? «Solo chiacchiericcio» (Di domenica 3 maggio 2020) Le voci su “larghe intese” e Mario Draghi presidente del Consiglio? Solo «chiacchiericcio»: la maggioranza è «solida». Violazioni della Costituzione a colpi di Dpcm? Ma quando mai? Anzi, «sono orgoglioso di avere rispettato l’equilibrio tra poteri costituzionali». Giuseppi Conte non si smentisce. Che sia la Fase 1 o quella 2, il più bello del reame resta lui. E se nessuno glielo dice, se lo dice da Solo, come appunto nell’intervista alla Stampa oggi in edicola. Basta leggerne l’incipit per rendersene conto: «Sono fortemente convinto che un sistema come il nostro non abbia affatto bisogno di investiture messianiche, né di uomini investiti di pieni poteri. Più semplicemente ha bisogno di persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità, consapevoli di ... Leggi su secoloditalia Giorgia Meloni non si ferma più e supera anche il M5s. Il rapporto che fa tremare Conte

Fase 2 - Conte avvisa : "Non è un liberi tutti! Se va bene valutiamo di anticipare riaperture"

Coronavirus - ultime notizie – In Italia quasi 2mila nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Arcuri : «Da lunedì inizia la sfida più difficile». Conte : «Ora non servono uomini con i “pieni poteri”» (Di domenica 3 maggio 2020) Le voci su “larghe intese” e Mariopresidente del Consiglio?«chiacchiericcio»: la maggioranza è «solida». Violazioni della Costituzione a colpi di Dpcm? Ma quando mai? Anzi, «sono orgoglioso di avere rispettato l’equilibrio tra poteri costituzionali». Giuseppinon si. Che sia la Fase 1 o quella 2, il piùdelresta lui. E se nessuno glielo dice, se lo dice da, come appunto nell’intervista alla Stampa oggi in edicola. Basta leggerne l’incipit per rendersene conto: «Sono fortemente convinto che un sistema come il nostro non abbia affatto bisogno di investiture messianiche, né di uomini investiti di pieni poteri. Più semplicemente ha bisogno di persone che abbiano cultura istituzionale e senso di responsabilità, consapevoli di ...

borghi_claudio : Domani riappaiono i giornali e riappare la quotidiana intervista di conte PINOCCHIO che non ce la fa a non mentire… - Linkiesta : Anche sui media esteri l'Italia è presa come modello da non seguire. Anzi, per molti sembra solo una favola che ci… - CarloCalenda : Per 50 anni abbiamo parlato di persone - Craxi, Berlusconi, D’Alema, Renzi, Salvini, Conte - e non di fatti. Siamo… - Homers_howl : RT @Italians4Brexit: Luttwak: 'Dal presidente in giù, c'è una grande antipatia per la democrazia. Appena possibile, chiunque viene eletto d… - Totopri2 : RT @vfeltri: Conte dichiara: “Non voglio pieni poteri”. Ovvio, se li è già presi. -