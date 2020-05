Cirielli positivo | le preoccupazioni del sindaco di Sant’Egidio Carpentieri

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti La notizia della nuova positività al coronavirus del parlamentare salernitano Edmondoha scosso il mondo della politica salernitana che è stata colpita dall’intenso e lungo post che il deputato ha scritto sulla sua pagina Facebook, senza tralasciare anche critiche all’atteggiamento con cui era stato trattato in uno degli ospedali in cui si è recato. Tra i primi ad esprimere solidarietà, ildi Sant’Egidio del Monte Albino, Nunzio, compagno di partito e in isolamento volontario al primo testdiproprio per essere stato vicino al parlamentare prima che lo stesso scoprisse il suo contagio. Oggi il, postando una foto del passato, che lo mostra sorridente accanto al presidente regionale del suo partiti, Fratelli d’Italia, ha voluto esprimere ...