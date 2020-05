Ama | 5 centri di raccolta rifiuti riaprono domani

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 maggio 2020) Roma –, con orario mattutino, idiAma riservati aiingombranti, elettrici, elettronici e speciali di via della Bufalotta (III municipio), viale Palmiro Togliatti (VII municipio), via Laurentina (IX municipio), via di Macchia Saponara (Acilia – X municipio) e via Arturo Martini (Corviale – XI municipio). Le strutture, che sono state oggi oggetto di ulteriore approfondita sanificazione, rispetteranno orari antimeridiani: dal lunedi’ al sabato 7-12. In linea con quanto disposto dall’ultimo DPCM, l’accesso alle strutture fisse attrezzate sara’ regolato: e scaglionato in modo da consentire sempre il mantenimento delle distanze minime di sicurezza: sara’ pertanto ammesso all’interno deiun solo veicolo per volta e il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati sara’ a cura esclusiva ...