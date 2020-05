Valentina Vignali Instagram paradisiaca | lato B col compasso | «Ma cosa sei? Che curve…»

(Di sabato 2 maggio 2020) «Pensavate di esservi liberati delle foto coi brillantini eh???», recita così la didascalia che fa da corredo all’ultimo post di, influencer e cestista, nonché personaggio tv amatissimo. Una chiara allusione ad una mania da cui si è lasciata contagiare ai tempi del Covid-19 e di cui aveva parin uno dei suoi recenti post: «Dunque ragazzi, l’ultima fissa di questa quarantena (dopo aver passato pomeriggi interi a guardare video di balletti a funerali africani) è questa dei brillantini sulle foto. Chi mi conosce sa che amo glitter, paillettes, diamanti ovunque, sono attirata da tutto quello che brilla. Perché? Boh. Si lo so che non ho più 8 anni e l’età di Sailor Moon è finita ma i prossimi 50 post saranno così». E la giovane ha mantenuto la promessa: a ...

Valanga di complimenti: «Io così quando nel 2021 rimetterò piede in una discoteca. “Pensavate di esservi liberati di me, eh? Bitch*s!”», ha scritto una follower in basso alla foto; «Quanto brilli. Sei ...Cestista, modella e personaggio tv, nonché apprezzata influencer. Tutto questo è Valentina Vignali, giovane riminese classe 1991, nota per aver partecipato al Grande Fratello, che ha pubblicato qualch ...