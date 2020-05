Torna “Io resto a casa con Caffè Procope”: si parlerà della Fase 2 (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMarcianise (Ce) – Questa sera, sabato 2 maggio 2020, si punteranno i riflettori sulla cosiddetta “Fase Due” dell’emergenza sanitaria nella nuova puntata di “Io resto a casa con Caffè Procope“. L’orario è sempre quello delle 21.00, in audio diretta, per 45 minuti, in compagnia, anche questa volta, di interessanti ospiti: Pasquale Foglia, marcianisano. Dal 2000 ha lasciato l’Italia per Ginevra, in Svizzera, dove oggi lavora e vive con la compagna e i figli. Attualmente lavora come Responsabile Pianificazione e Controllo per Duracell “Europa e Africa”; Antonietta Maiello, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Macerata Campania; Antonio Letizia, marcianisano. Da anni lavora nell’ambito del food and beverage. Dal 2010 è ... Leggi su anteprima24 Nicola Porro torna in tv dopo il Coronavirus : “Io fortunato per tre motivi”

