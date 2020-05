Sin City | ecco quali sono le scene dirette da Quentin Tarantino

(Di domenica 3 maggio 2020)le sequenze di Sinfirmate da, ingaggiato come regista ospite del film di Robert Rodriguez e Frank Miller?ledi Sinfirmate da, ingaggiato come regista ospite dall'amico Robert Rodriguez? Il cineasta, citato nei credits come "Special Guest Director" (in italiano "Contributo straordinario alla regia"), ha diretto una piccola ma importante sequenza nel segmento centrale, basato sulla storia Un'abbuffata di morte. Per l'esattezza, si tratta del momento in cui Dwight McCarthy sta guidando, nel tentativo di liberarsi del cadavere di Jack "Jackie Boy" Rafferty, e immagina una conversazione con quest'ultimo. L'aspetto più curioso di quella sequenza è che, ad oggi, si tratta dell'unico uso del digitale da parte di, da sempre ...

Silver72725560 : @ilgiomba @ladradi_vento @Mary_Dalesio @EliaAntonella Lara Croft è una dilettante rispetto alla banda di Sin City... - Silver72725560 : @ilgiomba @ladradi_vento @Mary_Dalesio @EliaAntonella tipe come quelle di Sin City, ricordate? - lavitalohan : RT @RaiPlay: 'La sua fama lo procede, il suo nome è già leggenda.' Con #DannyTrejo, #MichelleRodriguez, #RobertDeNiro e #LindsayLohan, un c… - SanremoAncheNoi : RT @RaiPlay: 'La sua fama lo procede, il suo nome è già leggenda.' Con #DannyTrejo, #MichelleRodriguez, #RobertDeNiro e #LindsayLohan, un c… - RaiPlay : 'La sua fama lo procede, il suo nome è già leggenda.' Con #DannyTrejo, #MichelleRodriguez, #RobertDeNiro e… -

Ultime Notizie dalla rete : Sin City

Movieplayer.it

Quali sono le scene di Sin City firmate da Quentin Tarantino, ingaggiato come regista ospite dall'amico Robert Rodriguez? Il cineasta, citato nei credits come "Special Guest Director" (in italiano "Co ...Sin City arriva su Netflix dal 1 maggio: disponibile in streaming l'iconico cinecomic diretto da Frank Miller e Robert Rodriguez con un cast da urlo! Sin City arriva oggi in streaming su Netflix nel c ...