Sam Lloyd | morto a 56 anni l’attore di “Scrubs”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 2 maggio 2020) ÈSam, l’attore 56enne del Vermont che interpretava l’avvocato Ted Buckland nell’amata serie tv “Scrubs – Medici ai primi ferri“. Nel gennaio 2019 gli era stato diagnosticato un cancro al cervello. Poco prima della diagnosi, aveva avuto un figlio dalla moglie Vanessa. Sam aveva recitato in molte pellicole di successo e serie tv: figlio dell’attore Samsenior e nipote di Christopher, protagonista di “Ritorno al futuro” e de “La famiglia Addams”, Scrubs aveva ridato una nuova spinta alla sua carriera. Tra i tanti tweet in ricordo dell’attore anche quello di Zach Braff, protagonista della serie. Sam’s band “The Blanks” singing: Somewhere Over the Rainbow https://t.co/OPsLFGr7BG — Zach Braff (@zachbraff) May 1, 2020 L'articolo Sama 56...