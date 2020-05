Paolo Ciavarro, la madre Eleonora Giorgi confessa: “Sono una donna scomoda” (Di sabato 2 maggio 2020) Eleonora Giorgi madre di Paolo Ciavarro rivela: “Sono una donna scomoda” Ha raccontato al settimanale DiPiù tutti gli amori della sua vita piena di successi e incontri Eleonora Giorgi che ha deciso di aprire il suo cuore proprio quando il figlio Paolo Ciavarro è salito alla ribalta grazie al Grande Fratello Vip dove ha conosciuto l’attuale fidanzata Clizia Incorvaia. Eleonora Giorgi ha confessato: “Sono una donna non facile, scomoda. Ma fosse per me mi tufferei ancora in altre storia d’amore. Quando vedo un 40enne, 50enne, un 60enne, provo ancora una forte attrazione”. L’amore richiede passione, energia, corpi levigati e belli: “Io ho sessantasei anni e mi dico che non si può più fare e allora mi trattengo”. La porta dei suoi sentimenti, però, non l’ha ancora chiusa definitivamente Eleonora ... Leggi su lanostratv GF Vip | Paolo Ciavarro “provoca” Clizia Incorvaia : fan in delirio

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia a Temptation Island? Ecco la verità

